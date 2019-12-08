На «Дом-2» и сейчас: Как выглядят топовые экс-участники телестройки





Ольга Бузова впервые в проекте «Дом-2» появилась, когда ей было всего 18. Однако, то как она пришла, запомнилось многим ее поклонникам. Девушка была очень искренней и с открытой улыбкой, именно такой ее и запомнили. Большинство утверждает, что Бузова за эти годы меняла лишь цвет волос. Долгие годы Ольга Бузова неизменно была блондинкой, но после развода она решилась сделать себе карэ и покраситься в темный цвет. Такой образ ее поклонникам очень понравился.Очень сильно изменилась Евгения Феофилактова. Многие утверждают, что если сравнить сразу несколько ее снимков, то можно сказать, что на них абсолютно разный человек. Девушка и выглядит достаточно дорого и образ жизни ведет соответствующий. Она владеет бутиком одежды и ездит на дорогой машине, но омрачает эту историю очередное разочарование в личной жизни.Не менее успешна и Виктория Боня. После того, как она покинула проект, то расцвела. Сейчас она стала даже краше, чем до встречи с отцом своей дочери Анджелины. Виктория Боня в сентябре этого года переехала жить в Лондон.В разы красивее со временем стала и Дарья Пынзарь. Она вместе со своим супругом Сергеем живет в Турции. Финансово девушка от него не зависит и довольно часто вкладывает деньги в собственную красоту. Так, она сделала подтяжку лица и убрала второй подбородок.