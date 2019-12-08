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Телеведущая Ольга Бузова потратит на отдых на Бали три миллиона рублей

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова в очередной раз намерена отправиться в отпуск. Знаменитость практически каждый год берет перерыв, чтобы восстановить силы, и в текущем не сделала исключения. По данным турагентства, в которое обратилась телеведущая, отправится она на Бали, а обойдется отдых ей в три миллиона рублей.
Телеведущая Ольга Бузова потратит на отдых на Бали три миллиона рублей

Телеведущая Ольга Бузова каждый год в январе отправляется в отпуск, чтобы восстановить силы. В этот раз она намерена провести почти месяц на Бали, о чем рассказали в элитном турагентстве, куда обратилась звезда. По словам агентов, певица присмотрела вариант с элитной виллой на острове, где есть три ресторана, один из которых готовит только блюда из морепродуктов, большой бассейн, терасса, ванная под открытым небом и в номере.

На территории виллы, где будет отдыхать Ольга Бузова, обустроен спа-центр, она отделана в национальном стиле, а столики там накрывают прямо на пляже. Обойдется такой отдых Ольге Бузовой в сумму около трех миллионов рублей. Стоит отметить, что на Бали певица уже жила, ведь именно там проходили съемки проекта "План Б".

Как отметили агенты, Ольга Бузова собралась заказать тур на двоих, что дает понять, отправится в отпуск звезда не сама. Возможно, спутником певицы станет блогер Давид Манукян, ведь многие подозревают его в романе с артисткой. Не исключено, что Бузова все же нашла мужчину мечты на шоу "План Б", но выпуски пока идут по телевидению, а значит знаменитость не может рассекретить личность избранника, согласно условиям контракта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:30

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