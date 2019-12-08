Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой

Агния Кузнецова и Максим Петров стали супругами в 2015 году. Их познакомила подруга актрисы Валерия Гай Германика, которая участвовала вместе с Петровым в шоу «Танцы со звездами». Пара давно мечтала о ребенке. Актриса хотела либо родить сама, либо усыновить малыша из детского дома, так как была против искусственного оплодотворения по типу ЭКО. Она рассказывала, что хотя для нее такие методы неприемлемы, но относится с пониманием к людям, для которых они становятся единственным шансом иметь детей. Кузнецова мечтала о том, чтобы все женщины могли забеременеть, выносить и родить здорового ребенка, и не одного.Однако до последнего времени ни Агния Кузнецова, ни ее муж не подтверждали слухов о беременности актрисы, хотя изменения в ее фигуре были очень заметными. Даже сейчас родители пока не объявили имени и пола ребенка.