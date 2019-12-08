Смарт-часы Apple Watch хотят научить определять болезнь Паркинсона





Apple в течение некоторого времени включает все больше функций для улучшения здоровья в умные часы Apple Watch. Недавно в комплекте появился датчик ЭКГ с анонсом новых систем отслеживания в будущем. Одна из них могла бы помочь контролировать приступы болезни Паркинсона. Технология обеспечит полезный мониторинг движений, связанных с тремором и дискинезией, что может дать бесценную информацию для медицинских работников. Эффективность достигается анализом данных с использованием единой шкалы оценки этой неврологической болезни.Симптомы БП включают в себя неконтролируемое и непроизвольное движение, которое может напоминать подергивание или покачивание. Благодаря умным часам больному не нужно внимательно следить за своими симптомами, что позволяет лучше планировать рабочий день из-за известных временных периодов с приступами. Качество жизни пациента в значительной степени зависит от того, насколько точно врачи планируют курсы медикаментов. Это сложная задача для медиков, потому что у каждого больного есть разные комбинации симптомов, которые со временем могут измениться. Если патент сможет воплотиться в жизнь - это будет отличной новостью как для страдающих от БП, так и для лечащих терапевтов.