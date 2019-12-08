Новые модели смарт-очков Huawei поступили в продажу





Девайс был разработан при участии бренда Gentle Monster. Выпуск смарт-очков Huawei EyeWear анонсировали в апреле текущего года. В состав линейки включили 5 моделей: East Moon, Jack Bye, South Side, Alio 01 и Alio C1. В представленном списке первые устройства представляют собой версии с защитой от солнечного излучения, а другие 3 предназначены для лиц с неидеальным зрением. Стоимость смарт-очков находится в границах $280-$355.Устройство позволяет вести разговоры по телефону без необходимости доставать гаджет из кармана благодаря наличию микрофона и динамиков, работающих в стереорежиме. Для ответа на звонок достаточно коснуться дужки. В целях улучшения уровня качества связи очки получили технологию шумоподавления. Корпус устройства получил защиту по стандарту IP67, имеет порт USB-C для подключения зарядного устройства, а также оснащён аккумулятором с возможностью активного использования в течение 2,5 часа.