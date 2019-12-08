Станислав Садальский «пожаловался» на отсутствие сна из-за второго места в рейтинге блогеров

Станислав Садальский разместил соответствующее сообщение на своей странице в Instagram, сопроводив нареканиями на отсутствие утешения, которого тот не сумел сыскать ни в одной из яхт, ни в одном из своих дворцов, ни в ласках ни одной из его служанок. «В общем, зависть совсем замучила», ― пишет актёр, добавляя, что единственной отрадой является получение второго места в рейтинге видеоблогеров Юрием Дудем, а «никаких Палкиных, даже в первой сотне».Подписчики Станислава Садальского в свою очередь поспешили заверить знаменитость, что серебро тоже является достойным местом, а для них он однозначно является любимым блогером. «Я считаю, что вы лучший!!! Вне конкуренции!», «А кто же первый, если не Вы?», Вы отличный блогер! Опытно-интересный! И смешной», «Самый интересный, познавательный, добрый, поучительный!» ― комментируют поклонники.