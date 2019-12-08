Депутат Виталий Милонов удочерил девочку с тяжелой судьбой, чем растрогал Леру Кудрявцеву
Депутат Государственной думы Виталий Милонов стал гостем популярного шоу «Секрет на миллион». В эфире телеканала НТВ парламентарий откровенно рассказал о своей семье и детях, троих из которых он усыновил. А об одной из своих дочерей Милонов в свое время узнал благодаря СМИ, которые рассказали, что мать родила малышку прямо в туалете, а после оставила в парке на лавочке.
«Считаю, мы должны усыновлять детей, чтобы не отдавать их за границу. Их ведь просто продавали гражданам США. Я в своих усыновленных детей влюбился сразу. Они для меня все родные», - признался парламентарий. А вот на вопрос о ведущей Леры Кудрявцевой о том, где родилась его дочь Евдокия, Виталий Валентинович отвевать не стал. Вместо этого в студии показали отрывок из программы, в которой рассказывалось о судьбе девочки. Журналистам удалось выяснить, что малышка была рождена гражданкой Узбекистана, которая работала в одном из ресторанов Петербурге охранницей. Родить дочь женщина умудрилась в туалете прямо во время своей ночной смены, после чего долго каталась с новорожденной по городу и оставила ее в парке на лавочке. Благо малышку быстро отыскали, а Виталий Милонов, узнав об этой истории, решил забрать ее в свою семью.
Сейчас маленькая Евдокия Милонова растет в хороших условиях, занимается спортивной гимнастикой, а в будущем мечтает стать фигуристкой.
«Считаю, мы должны усыновлять детей, чтобы не отдавать их за границу. Их ведь просто продавали гражданам США. Я в своих усыновленных детей влюбился сразу. Они для меня все родные», - признался парламентарий. А вот на вопрос о ведущей Леры Кудрявцевой о том, где родилась его дочь Евдокия, Виталий Валентинович отвевать не стал. Вместо этого в студии показали отрывок из программы, в которой рассказывалось о судьбе девочки. Журналистам удалось выяснить, что малышка была рождена гражданкой Узбекистана, которая работала в одном из ресторанов Петербурге охранницей. Родить дочь женщина умудрилась в туалете прямо во время своей ночной смены, после чего долго каталась с новорожденной по городу и оставила ее в парке на лавочке. Благо малышку быстро отыскали, а Виталий Милонов, узнав об этой истории, решил забрать ее в свою семью.
Сейчас маленькая Евдокия Милонова растет в хороших условиях, занимается спортивной гимнастикой, а в будущем мечтает стать фигуристкой.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:20