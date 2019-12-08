Новые изображения iPhone 9 подтверждают размеры смартфона





По предварительным данным, преемник iPhone SE получит название iPhone 9, а не SE 2. Некоторым подобное решение в именовании может показаться непоследовательным, поскольку модель iPhone 8 появилась в продаже в 2017-м. Вдобавок, компания уже выпустила смартфон iPhone X. При этом интернет-источники сообщают, что новинку станут представлять покупателям в качестве преемника устройства 8-го поколения, поэтому такое название посчитали более подходящим среди списка возможных.В настоящее время в Сети можно найти эскизы модели iPhone 9. Они подтверждают сообщения о габаритах устройства и доказывают визуальное сходство с iPhone 8. Подобное можно сказать о передней панели, но задняя сторона корпуса на изображениях не продемонстрирована. Помимо этого, эскизы подтверждают, что дисплей устройства получил диагональ 4,7”, а размер iPhone 9 составит 13,9х6,7 см. Его толщина не будет превышать 7,3 мм.