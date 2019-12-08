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Четыре человека погибли в ДТП с участием двух фургонов под Оренбургом

На одной из автодорог Оренбургской области произошло крупное ДТП с участием крупного полупассажирского фургона и минивэна. В результате этой аварии начался пожар, а от полученных травм погибли четыре человека.
Четыре человека погибли в ДТП с участием двух фургонов под Оренбургом

По данным региональной прессы, столкновение между автомобилями произошло на одном из участков автодороги Оренбург-Абдулак, причем, после ДТП оба автомобиля загорелись. В результате этой аварии от тяжелых ранений погибли четыре человека. Из-за последствий пожара пока точно установлена лишь марка одного из автомобилей, ставших участниками этой аварии. Речь о фургоне Ford Transit, а вот точную модель второго автомобиля пока установить не удалось.

Кроме четверых погибших, еще четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. На данный момент, как сообщают источники, на месте аварии работают эксперты, а правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства этого происшествия.

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Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:51

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