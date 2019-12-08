«Самобытный талант»: Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с 85-летием
Известная российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих в это воскресенье, 8 декабря, отмечает 85-летний юбилей. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес народной артистки от знаменитых коллег и политиков присоединился также глава российского государства Владимир Путин, отметивший невероятный талант Алисы Бруновны.
Текст поздравительной телеграммы от президента России на имя актрисы уже опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства отметил, что Алиса Фрейндлих заслуженно снискала высокое признание в профессии, а главное – искреннюю, глубокую любовь поклонников, любителей кино и театра. «Очень важно, что и сейчас Ваша жизнь заключается в творчестве, Вы все еще восхищаете зрителей своим самобытным талантом и невероятным актерским мастерством», - отметил президент.
Владимир Путин пожелал юбилярше крепкого здоровья, успехов и благополучия во всем.
Текст поздравительной телеграммы от президента России на имя актрисы уже опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства отметил, что Алиса Фрейндлих заслуженно снискала высокое признание в профессии, а главное – искреннюю, глубокую любовь поклонников, любителей кино и театра. «Очень важно, что и сейчас Ваша жизнь заключается в творчестве, Вы все еще восхищаете зрителей своим самобытным талантом и невероятным актерским мастерством», - отметил президент.
Владимир Путин пожелал юбилярше крепкого здоровья, успехов и благополучия во всем.