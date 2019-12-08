«Самобытный талант»: Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с 85-летием





Текст поздравительной телеграммы от президента России на имя актрисы уже опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства отметил, что Алиса Фрейндлих заслуженно снискала высокое признание в профессии, а главное – искреннюю, глубокую любовь поклонников, любителей кино и театра. «Очень важно, что и сейчас Ваша жизнь заключается в творчестве, Вы все еще восхищаете зрителей своим самобытным талантом и невероятным актерским мастерством», - отметил президент.Владимир Путин пожелал юбилярше крепкого здоровья, успехов и благополучия во всем.