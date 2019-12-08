Экзотические праздники: Названы необычные места для встречи Нового года





Новый год у многих ассоциируется с морозом и снегом, но некоторые предпочитают встречать его в жарком климате. В последнее время набирает популярность тур в Сахару в конце декабря. В рамках поездки можно встретить Новый год в караване, пересекающем пустыню. Заказать такой тур можно в любой компании на территории России. В среднем, поездка обойдется в 400 долларов, но бронировать ее рекомендуется заблаговременно. Также придется заплатить отдельно за аренду верблюда, так как перейти пустыню пешком будет проблематично. Такой тип празднования отлично подойдет тем, кто хочет побыть наедине с собой и полюбоваться экзотическими пейзажами.Для любителей встречать Новый год в спокойной атмосфере отлично подойдет путешествие в Эдинбург. На сочельник в Шотландии почти в каждом городе проводятся различные уличные мероприятия и яркие перфомансы. По местной традиции, встреча Нового года в состоянии алкогольного опьянения считается плохой приметой. Из-за этого все жители Шотландии ставят на новогодний стол только угощения и безалкогольные напитки. Также в Эдинбурге можно попасть на праздничные скидки до 50 процентов на все бытовые товары и одежду, что очень понравится любителям шопинга.Очень оригинально встречают Новый год в Венесуэле. Жители данной страны, так же как и россияне, закупаются угощениями, но в обязательном порядке надевают желтое нижнее белье. Данный цвет считается символом богатства и радости, ввиду чего в следующем году человека в соответствующем наряде будут преследовать исключительно хорошие события.Еще одним интересным вариантом для оригинальной встречи 2020 года является Гоа. Маленький штат в Индии, который омывается Аравийским морем, подарит незабываемые впечатления в праздники. Во всех городах региона постоянно проходят различные торжественные мероприятия с местным колоритом. Климат здесь полгода влажный, грязный и вообще отвратительный, но примерно к октябрю все стихает и начинается полноценный курортный сезон. Примечательно, что на Гоа предпочитают отдыхать последователи культуры хиппи, которые организовывают масштабные коммуны, в которых проводятся тематические праздники.Для любителей жаркого климата отлично подойдет остров Гуам, расположенный в Тихом океане. Даже в январе температура воздуха на нем может достигать 80 градусов тепла на солнце. На Гуаме находятся самые известные нудистские пляжи во всем мире. Любителям жары достаточно будет взять с собой плавки и прочие пляжные принадлежности для того, чтобы обеспечить комфортный отдых. На Гуаме перед Новым годом проходит несколько десятков музыкальных и тематических фестивалей, которые определенно стоит посетить.Япония отличается самым громким празднованием Нового года. В стране не принято встречать год в домашней обстановке, из-за чего жители мелких городов и мегаполисов выходят на улицы и все вместе ожидают наступления нового этапа в жизни. На самом деле, в Японии есть традиция встречать новый год звоном колоколов, но с годами ее упразднили из-за шума. Только в нескольких церквях она все еще присутствует. Колокола звонят 108 раз, что занимает почти полчаса времени. Япония славится своей оригинальной и самобытной кухней и традициями, ввиду чего встреча Нового года в данной стране превратится в настоящую сказку.Для любителей Азии оптимальным вариантом станет Китай, но празднование Нового года в стране начинается только 14 февраля. Масштабные мероприятия длятся целых 15 дней. В этот период времени весь Китай освещается красными фонарями, а на улицах проходят демонстрации и парады. За день до начала празднования китайские семьи собираются для массового продовольственного банкета, после чего занимаются своими делами, гуляют, посещают клубы или рестораны, а также просто проводят время в домашней обстановке.Самая яркая в мире вечеринка на Новый год проходит в Бразилии на пляже Копакабана, мероприятие, подобное карнавалу. В минувшем году на таком празднике в качестве хедлайнера выступала Мадонна. На пляже собрались более 2 миллионов человек, примерно треть из которых составляли туристы. Единственным недостатком такой встречи Нового года является дороговизна билетов в Бразилию и возможные проблемы с получением визы.