Светлана Лобода появилась на «Песне года» в кожаном лифчике под эпатажным пиджаком

37-летняя исполнительница Светлана Лобода ранее сообщала о том, что хочет перейти на более «взрослые и элегантные» образы. Исключением этому оказалось её недавнее выступление на телевизионном музыкальном фестивале «Песня года». Дизайнеры отметили, что несмотря на зимний период, одежды на певице появляется все меньше. Сейчас звезда решила спеть в необычном черно-золотом наряде, частью которого был кожаный лифчик. Стилист Ксения Князева сообщила, что новый имидж напоминает «мексиканскую конфету», делая Лободу похожей на Леди Гагу.А вот с Аллой Пугачевой знаменитость роднит недавно появившаяся любовь к черному цвету и шляпам. Минималистичный наряд и в этот раз был дополнен темным головным убором и солнечными очками. Напоминаем, что Светлана Лобода стала лауреатом премии «Золотой граммофон 2019» наряду со своими коллегами Ани Лорак и Верой Брежневой. На церемонии также присутствовали Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и многие другие представители российского шоу-бизнеса.