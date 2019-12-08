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В Саратовской области погиб пассажир «девятки» после столкновения с деревом

Недалеко от поселка Красная речка в Саратовской области произошло ДТП при участии ВАЗ-2109. Сообщается о гибели пассажира в результате столкновения «девятки» с деревом.

Представители УГИБДД по Саратовской области сообщают о происшествии в Дергачевском районе. По словам сотрудников, в двух километрах от поселка Красная Речка был обнаружен разбитый автомобиль марки ВАЗ-2109. По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением и съехал в кювет. 45-летний мужчина также допустил наезд на дерево, из-за чего его 48-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия на месте происшествия и устанавливаются обстоятельства трагедии. Пока неизвестно, будет ли водитель «девятки» подлежать уголовной ответственности или произошедшее окажется несчастным случаем, не зависящим от действий мужчины.

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Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:15

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