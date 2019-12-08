Пользователи высмеяли низкую скорость «новой» украинской ракеты
Опубликованное ранее видео испытаний «новой» украинской крылатой противокорабельной ракеты комплекса «Нептун» насмешило многих пользователей Сети. Новое вооружение украинской оборонки высмеивают из-за очень низкой скорости полета и напоминают о том, где на самом деле была создана ракета РК-360.
В действительности никто и не скрывал, что ракета украинской системы «Нептун» является доработанной версией советской ракеты Х-35, созданной ближе к концу семидесятых годов. При этом отмечается, что возможности данного типа ракет заметно ограничены, поскольку они обладают низкой скоростью и могут применяться только на малых высотах. Однако официальный Киев все же решил воспользоваться пуском этой ракеты, снятым на видео одним из пилотов истребителей, для политического пиара и поднятия боевого духа. В социальных сетях многие пользователи сразу же заметили неладное и принялись высмеивать «новое» украинское оружие, передает издание «Слово и дело».
Тем временем украинская пресса отмечает успешность проведенных военными испытаний, во время которых старая советская ракета сумела преодолеть несколько сотен километров.
В действительности никто и не скрывал, что ракета украинской системы «Нептун» является доработанной версией советской ракеты Х-35, созданной ближе к концу семидесятых годов. При этом отмечается, что возможности данного типа ракет заметно ограничены, поскольку они обладают низкой скоростью и могут применяться только на малых высотах. Однако официальный Киев все же решил воспользоваться пуском этой ракеты, снятым на видео одним из пилотов истребителей, для политического пиара и поднятия боевого духа. В социальных сетях многие пользователи сразу же заметили неладное и принялись высмеивать «новое» украинское оружие, передает издание «Слово и дело».
Тем временем украинская пресса отмечает успешность проведенных военными испытаний, во время которых старая советская ракета сумела преодолеть несколько сотен километров.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:13