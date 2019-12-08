Два человека погибли в лобовом ДТП с фурой под Воронежем





По некоторым данным, 22-летний водитель легковой автомашины Hyundai допустил выезд на «встречку», где его автомобиль столкнулся с тягачом с прицепом марки МАЗ под управлением жителя региона. В результате этой аварии водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия. А вот его пассажирки – 44-летняя женщина и девочка-подросток, получили тяжелые травмы и были экстренно доставлены в ближайшую больницу.Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась уже в медицинском учреждении. Сейчас, как сообщают СМИ, правоохранители проводят проверку по факту этого инцидента и устанавливают причины и обстоятельства ДТП.