Ольга Серябкина опубликовала видеоролик соблазняющего характера

Сама Ольга Серябкина оказалась немногословной и подписала соответствующий видеоролик: «Твоя любовь не позволит самому сильному холоду покрыть здесь все льдом». Материал выглядит как тизер к будущему клипу певицы. На видео MOLLY находится в воде в соблазнительном одеянии и посылает зрителям томные взгляды.Большинство аудитории российской исполнительницы выразили своё восхищение красотой Ольги Серябкиной и рассыпались в комплиментах: «С тобой даже от холода горячо», «Кроме Любви тут вообще больше ничего нет!», «Очень завораживает», «Очень красиво», «Ты так прекрасна, что не передать словами», ― комментируют поклонники. Однако некоторые подписчики выразили желание видеть Ольгу Серябкину в более скромном обличии.