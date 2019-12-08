Профессор из Мюнхена перечислил самые вредные привычки для сосудов





Самый большой вред наносит курение, отмечает профессор. Из-за табачного дыма на стенках сосудов образуются шрамы, постепенно эластичные образования разрушаются. Не стоит переусердствовать со сладким. Повышенный сахар разрушает защитную оболочку сосудов. Необходимо следить за артериальным давлением. Высокое АД может спровоцировать разрыв сосудов. Повышенный уровень холестерина приводит к образованию бляшек, которые оседают на стенках сосудов и делают их хрупкими.Профессор отметил, что риск сосудистых заболеваний увеличивает наличие нескольких факторов. Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач советует увеличить в своём рационе количество овощей. Также поможет справиться с проблемой богатая ненасыщенная жирными кислотами пища. Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе и контролировать свой вес.