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Уникальный Aston Martin Lagonda выставили на продажу

Уникальная модель Aston Martin Lagonda стала доступна для покупки у частного лица благодаря интернет-аукциону. Авто произведено в 1984-м и отличается необычным дизайном и хорошей динамикой.

На платформе «eBay» сообщили о реализации уникального Lagonda от компании Aston Martin в модификации Series 2. Первым автолюбители отмечают особую форму корпуса с клинообразным дизайном. Соответствующий вид модели придаёт покатый капот, а также нестандартный угол уклона лобового стекла. Собственник авто рассказал, что транспортное средство сохранило оригинальный красный цвет. Салон пребывает в отличном состоянии. Интерьер получил кожаную отделку белого цвета с несколькими вставками красного цвета.

Многие обратили внимание на односпицевое рулевое колесо и приборную панель, созданную в оригинальном оформлении, характерном для стиля времени выпуска авто. Под капотом модели размещен двигатель объёмом 5,3 л, генерирующий 280 «лошадок». В комплекте с двигателем функционирует 3-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Масса модели составляет 2 тонны, а скорость может достигать 243 км/ч. Aston Martin Lagonda производилась на протяжении 12 лет. За этот период были выпущены 645 единиц авто. Все продукты собирались вручную с затратами порядка 2,2 тысячи человекочасов. За этот экземпляр текущий собственник просит $70 тысяч.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:44

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