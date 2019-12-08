Зарубежный эксперт рассказала, как похудеть при помощи яблочного уксуса





Эффективность использования данного продукта в расщеплении лишнего жира обеспечивается способностью яблочного уксуса улучшать метаболические процессы, очищать печень и кровеносные сосуды. При усиленных обменных процессах минимизируется вероятность «сохранения» организмом потребляемых калорий. Присутствие яблочного уксуса в питании позволит также компенсировать недостаток важных микроэлементов для обеспечения нормального метаболизма, которые недополучает организм при ежедневном употреблении обработанных продуктов. Кроме того, яблочный уксус положительно сказывается на работе кишечника и предотвращает возникновение запоров.Лиза Борг рекомендует употреблять продукт в первой половине дня в соотношении одна столовая ложка яблочного уксуса на стакан воды. Для улучшения вкуса допустимо добавление в напиток мёда или лимона. Также эксперт советует приправлять яблочным уксусом салаты, при этом не допуская чрезмерного употребления указанного продукта. Для исключения же всех рисков диетолог советует предварительно проконсультироваться с соответствующим специалистом.