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Зарубежный эксперт рассказала, как похудеть при помощи яблочного уксуса

Зарубежный эксперт Лиза Борг рассказала, как похудеть при помощи яблочного уксуса. Одна столовая ложка продукта в день положительно скажется на метаболизме, улучшит работу кишечника и обеспечит организм необходимыми для обменных процессов микроэлементами.

Эффективность использования данного продукта в расщеплении лишнего жира обеспечивается способностью яблочного уксуса улучшать метаболические процессы, очищать печень и кровеносные сосуды. При усиленных обменных процессах минимизируется вероятность «сохранения» организмом потребляемых калорий. Присутствие яблочного уксуса в питании позволит также компенсировать недостаток важных микроэлементов для обеспечения нормального метаболизма, которые недополучает организм при ежедневном употреблении обработанных продуктов. Кроме того, яблочный уксус положительно сказывается на работе кишечника и предотвращает возникновение запоров.

Лиза Борг рекомендует употреблять продукт в первой половине дня в соотношении одна столовая ложка яблочного уксуса на стакан воды. Для улучшения вкуса допустимо добавление в напиток мёда или лимона. Также эксперт советует приправлять яблочным уксусом салаты, при этом не допуская чрезмерного употребления указанного продукта. Для исключения же всех рисков диетолог советует предварительно проконсультироваться с соответствующим специалистом.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 13:30

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