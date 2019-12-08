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PlayStation 5 получит более производительную версию Pro

Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
PlayStation 5 получит более производительную версию Pro

Выход новой приставки от японской корпорации ожидается ближе к концу 2020 года. По предварительным данным, в основу новинки будет положен процессор AMD Zen 2-Series с поддержкой стандарта PCIe 4.0. А вот в качестве системы хранения массивов данных производитель планирует воспользоваться высокопроизводительными твердотельными накопителями. Кроме того, есть данные и о том, что видеоядро новой консоли получит поддержку новой технологии трассировки лучей RTX.

Теперь же из ряда источников, которые ссылаются на слова вице-президента компании Масаясу Ито, разработчик планирует также выпустить более мощную версию PlayStation 5 Pro. Впрочем ожидать дебюта «профессиональной» версии консоли вместе с основным продуктом все же не стоит. Эксперты считают, что новая версия поступит на рынок не ранее 2023 года.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:07

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