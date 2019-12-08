Анастасия Иванова рассказала, что ей стыдно после поцелуя с Алексеем Кудряшовым





Известно, что после программы «Бородина против Бузовой» Анастасия Иванова сбежала и не хотела ни с кем общаться с проекта. Когда она ранним утром вернулась на телестройку, то не стала рассказывать новому парню Руслану Мацьолеку, где и с кем была. Однако, как хорошо известно, все тайное становится явным. Выяснилось, что Анастасия Иванова провела с Алексеем Кудряшовым время в ночном клубе и даже целовалась с ним. Теперь, девушка признается, что она жалеет, что предала Руслана Мацьолека.Иванова рассказала, что из-за появления в «Дом-2» Виктории Цатурян, она на протяжении долгого времени чувствовала себя любовницей Руслана и ее этот факт не совсем устраивал. Она даже думала, что они расстанутся, и ощущала себя третьей лишней. Сейчас о своем поступке она жалеет. По словам Ивановой, когда в клубе появился Кудряшов, то она уже была в состоянии алкогольного опьянения. Анастасия Иванова рассказывает, что Руслан вошел в ее положение и понял ее, они договорились о том, что подобное больше не повторится.