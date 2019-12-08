В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»





Для торжественного мероприятия с разбитием бутылки о борт корабля пригласили Кэролайн Кеннеди, являющаяся дочерью одного из американских президентов. Именно в честь её отца авианосец получил своё название. В пресс-центре компании, которая занята изготовлением корабля, рассказали, что водоизмещение новинки составляет примерно 100 тысяч тонн, а её скорость превышает 30 узлов, что эквивалентно примерно 55 км/ч.Частью авиагруппы, размещенной на палубе корабля, являются свыше 75 самолетов. Цена ключевого контракта на разработку и создание корабля превысила $3,35 млрд. «Джон Кеннеди» стал вторым кораблём, который изготовлен по плану проекта модели «Джеральд Форд». Первый борт с одноимённым названием намеревались передать в эксплуатацию военных сил США не ранее 2022 года по причине появления проблем в работе электромагнитных катапульт.