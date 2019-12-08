Анна Калашникова рассказала неизвестные факты о себе





Анна Калашникова рассказала, что в школе она была отличницей и даже не думала о мальчиках. После уроков будущая знаменитость занималась тем, что рисовала стенгазеты или делала рефераты. Анна Калашникова 2 раза была влюблена, пока училась в школе, об этих мальчиках она написала в книге, которую она хранит до сих пор. При этом будущая актриса увлекалась модой и однажды пошила себе платье из флага РФ. Тогда отец выбросил все нитки и иголки, отметив, что его дочь должна уделять время только учебе.Закончив 11 классов, Анна Калашникова вместе с матерью отправилась в Москву, чтобы поступить куда-нибудь, где предоставляют общежитие. В результате она поступила в МАИ на экономический факультет. Позже знаменитость решила переехать в столицу России, но это оказалось не просто. Ей пришлось продать все свое имущество в Пятигорске, взять кредит и работать в стройотрядах. Прежде чем получить роль в сериале «Простые истины» Анна Калашникова снималась в массовке.