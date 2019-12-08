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Максим Галкин с трудом уговорил Аллу Пугачёву прийти на телепередачу "Сегодня вечером"

В эфире телепередачи "Сегодня вечером" Максим Галкин признался, что ему трудно было уговорить свою жену прийти к нему на программу. Ведущий отметил, что звёзды не любят подобные мероприятия и Алла Пугачёва не исключение. Именно по этой причине шоумен не злоупотребляет своим семейным положением.
Максим Галкин с трудом уговорил Аллу Пугачёву прийти на телепередачу "Сегодня вечером"


Буквально за день до съёмки телепередачи Алла Борисовна представила в Москве фильм "Алла Пугачёва. Тот самый концерт", который был снят в прошлом году во время её юбилейного концерта. Максим Галкин отметил, что не ожидал такого количества людей на премьере и поинтересовался у звёздной супруги, почему она не состоялась как кинозвезда.

Алла Пугачёва пустилась в воспоминания, рассказывая о своём знакомстве с кино на Международном кинофестивале в Москве. А потом будущей знаменитости попали в руки журналы с киноактрисами. Они все были очень красивыми. Восхищённая этими женщинами Алла Пугачёва тогда впервые закурила. Оказывается, режиссёры просто не могли осмелится снимать Аллу Борисовну в кино из-за её популярности. Боялись, что она затмит собой киноленту. Но всё-таки несколько ролей у звезды было. В этих картинах она играла по сути саму себя.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Копайгородская Анна Сегодня, 10:36

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