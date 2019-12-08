"Ядерный чемоданчик" впервые засняли на видео





На первый взгляд небольшой кейс с невзрачной серией кнопок и схем трудно принять за широко известное "устройство Судного дня". Все же, "ядерный чемоданчик" с наименованием "Казбек" может стать причиной полномасштабной бомбардировки и конца человечества. Множество десятилетий его образ использовали в различных боевиках и фантастических фильмах, но теперь его настоящий вид стал доступен общественности. Загадочный девайс впервые показали в программе федерального телеканала "Звезда", в которой также обсудили незамысловатость конструкции."Казбек" является объектом стратегического значения, который хранит коды от ядерного арсенала России. Автоматизированная система управления с абонентским терминалом была создана еще во времена СССР, в 1983 году. Сейчас существует несколько "ядерных чемоданчиков", которые хранятся у трех высокопоставленных представителей власти: Президента РФ, министра обороны страны и начальника Генерального штаба. Непримечательность устройства позволяет достичь незаметной транспортировки основных и запасных систем по разным частям России. Неожиданностью показанного кейса оказалось то, что угрожающая кнопка "Пуск" была белого, а не красного цвета. Иных подробностей о работе ЯЧ не предоставлялось.