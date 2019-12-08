АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали ягоды боярышника лучшим средством для снижения уровня…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

"Ядерный чемоданчик" впервые засняли на видео

Внешний вид таинственного "ядерного чемоданчика" долгие годы будоражил воображение общественности. Теперь секретное устройство впервые в истории засняли на видео.

На первый взгляд небольшой кейс с невзрачной серией кнопок и схем трудно принять за широко известное "устройство Судного дня". Все же, "ядерный чемоданчик" с наименованием "Казбек" может стать причиной полномасштабной бомбардировки и конца человечества. Множество десятилетий его образ использовали в различных боевиках и фантастических фильмах, но теперь его настоящий вид стал доступен общественности. Загадочный девайс впервые показали в программе федерального телеканала "Звезда", в которой также обсудили незамысловатость конструкции.

"Казбек" является объектом стратегического значения, который хранит коды от ядерного арсенала России. Автоматизированная система управления с абонентским терминалом была создана еще во времена СССР, в 1983 году. Сейчас существует несколько "ядерных чемоданчиков", которые хранятся у трех высокопоставленных представителей власти: Президента РФ, министра обороны страны и начальника Генерального штаба. Непримечательность устройства позволяет достичь незаметной транспортировки основных и запасных систем по разным частям России. Неожиданностью показанного кейса оказалось то, что угрожающая кнопка "Пуск" была белого, а не красного цвета. Иных подробностей о работе ЯЧ не предоставлялось.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США на воду спустили авианосец «Джон…
Анастасия Иванова рассказала, что ей стыдно после поцелуя с Алексеем…
Анна Калашникова рассказала неизвестные факты о…
"Ядерный чемоданчик" впервые засняли на…
Максим Галкин с трудом уговорил Аллу Пугачёву прийти на телепередачу "Сегодня…
В Сети рассказали, как спасти смартфон от разрядки на…
«Угомонитесь»: Наташа Королева резко высказалась из-за травли…
Врач назвал способ профилактики рака для…
Владимиру Преснякову-старшему подарили часы за 100 000…
KIA Soul за два года подорожала в России на 138 000…
Андрей Шабарин отказался от тренировок с Романом Капаклы из-за плохого…
Эксперты: Лежачие полицейские вредят состоянию…
Ученые назвали 3 этапа старения…
Названы лучшие горнолыжные курорты…
Составлен ТОП-3 самых популярных авто для…
София Ротару с триумфом выступила на «Песне…
Маленький сын Дмитрия Маликова впервые вышел в…
Медики назвали полезные свойства чая с…
«У меня давно не было секса»: Анна Ардова откровенно рассказала о личной…
Названы самые популярные автомобильные марки в…
Российский «МиГ» работает над скоростными боевыми…
Медики перечислили продукты, которые следует употреблять в определенное время…
Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из…
Формула-1 выпускает парфюм для фанатов по цене Lada…
Ирина Дубцова рассказала о качествах её потенциального…
Опасный астероид приблизится к Земле спустя 1,5…
«Моя вера где-то блуждает»: Рита Дакота рассказала о крестинах…
Названы автомобили, цена которых ниже iPhone 11…
Егор Крид расплакался при виде себя в фильме «(НЕ)идеальный…
Врачи назвали длительное голодание…
Роскошная грудь дочери Игоря Крутого Виктории взбудоражила…
Михаил Жванецкий рассказал о появлении трудностей с…
Елена Малышева опровергла некоторые мифы о процедуре…
Юлия Снигирь опубликовала фото без…
Врачи рассказали об опасности папиллом для здоровья…
Экс-участницы проекта "Дом-2" Юля Салибекова и Катя Колисниченко помогают больной подруге бороться с…
2020 год будет трудным: Астролог дала тревожный прогноз на високосный…
Телеведущий Андрей Чуев с женой готовятся к отъезду в…
Терапевт назвала горизонтальные роды частой причиной проблем с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова заявила, что будет воспитывать ребенка от Захара Саленко…
Просмотреть все новости