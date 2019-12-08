«Угомонитесь»: Наташа Королева резко высказалась из-за травли сына





Некоторые издания тут же подхватили тему и принялись публиковать указанные кадры, отмечая, что Архип Глушко засветился на алкогольной вечеринке, и переспрашивая, в курсе ли его звездная мать. Сама же артистка решила не молчать и резко ответила журналистам. «Угомонитесь. Мама в курсе!» - отметила Королева. Судя по всему, певице уже надоело то внимание, которое проявляют к персоне ее сына представители российской прессы. В последнее время имя Архипа Глушко упоминается в СМИ чаще, чем имена его знаменитых родителей. Да и сам парень нередко подбрасывает журналистам поводы для разговоров вокруг его фигуры.К примеру, не так давно многочисленные издания активно обсуждали новую девушку сына Королевой и Тарзана.