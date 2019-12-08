В Сети рассказали, как спасти смартфон от разрядки на холоде





При морозной погоде многие люди сталкиваются с внезапным отключением гаджетов. Эксперты говорят, что этот феномен возникает из-за двух причин. Во-первых, батареи в смартфоне быстрее разряжаются при минусовых температурах независимо от фирмы и модели. Во-вторых, холод негативно воздействует на литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, в которых замедляются химические процессы. Кроме того, производители предупреждают о необходимости использования электроники лишь при температуре от 0 до 35 °C. Для того, чтобы избежать разрядки, следует ограничить время эксплуатации телефона вне помещений.Более действенным способом является защита устройства от низких температур. Его можно завернуть в зимнюю перчатку или приобрести специальный чехол, удерживающий тепло. Другой рекомендацией называют использование кнопочных телефонов. Они более устойчивы к суровым погодным условиям и обеспечивают бесперебойную работу клавиатуры. Стоит отметить, что эксплуатация девайса зимой в течении 7-10 минут не должна негативно сказаться на состоянии батареи. Все же, лучше держать его в теплом месте или запустить нагружающее мобильное приложение, которое сможет согреть электронику.