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KIA Soul за два года подорожала в России на 138 000 рублей

Специалисты портала «Цена Авто» провели анализ изменений стоимости всех комплектаций южнокорейской модели KIA Soul на российском рынке за последние два года. Как оказалось, за отчетный период данный автомобиль солидно прибавил в рублевой цене и стал дороже на 138 тысяч.
KIA Soul за два года подорожала в России на 138 000 рублей

Так, по состоянию на ноябрь 2017 года россиянам предлагалось 12 различных комплектаций обновленной версии KIA Soul второго поколения. Ценник стартовал с отметки в 891 900 рублей за автомобиль в базовой комплектации «Классик» с 1,6-литровым 124-сильным двигателем и механической трансмиссией. А вот топовая версия GT с 204-сильным турбированным мотором была доступна за 1 391 900 рублей. Ближе к концу 2017 года производитель дважды обновлял ценники и уже в феврале следующего года они выросли на 15 (минимальная) и 40 (максимальная) тысяч рублей. Росли цены на KIA Soul и в течение всего 2018 года, в результате к началу 2019 года прибавка к ценам составила 80 000 и 105 000 рублей в минимальной и максимальной комплектации соответственно.

С начала нынешнего года стоимость всех комплектаций повысилась на 35 тысяч и сохранялась такой до апреля, пока на рынке не появилось третье поколение KIA Soul. С выходом новой версии машины нижняя ценовая планка была увеличена еще на 23 000 рублей, а верхняя прибавила 118 000. В целом же, стоимость минимальной комплектации KIA Soul второго поколения за указанный период выросла на 138 000 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:58

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