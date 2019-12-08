KIA Soul за два года подорожала в России на 138 000 рублей





Так, по состоянию на ноябрь 2017 года россиянам предлагалось 12 различных комплектаций обновленной версии KIA Soul второго поколения. Ценник стартовал с отметки в 891 900 рублей за автомобиль в базовой комплектации «Классик» с 1,6-литровым 124-сильным двигателем и механической трансмиссией. А вот топовая версия GT с 204-сильным турбированным мотором была доступна за 1 391 900 рублей. Ближе к концу 2017 года производитель дважды обновлял ценники и уже в феврале следующего года они выросли на 15 (минимальная) и 40 (максимальная) тысяч рублей. Росли цены на KIA Soul и в течение всего 2018 года, в результате к началу 2019 года прибавка к ценам составила 80 000 и 105 000 рублей в минимальной и максимальной комплектации соответственно.С начала нынешнего года стоимость всех комплектаций повысилась на 35 тысяч и сохранялась такой до апреля, пока на рынке не появилось третье поколение KIA Soul. С выходом новой версии машины нижняя ценовая планка была увеличена еще на 23 000 рублей, а верхняя прибавила 118 000. В целом же, стоимость минимальной комплектации KIA Soul второго поколения за указанный период выросла на 138 000 рублей.