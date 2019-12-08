Врач назвал способ профилактики рака для женщин





Они также несут пользу для сердца и сосудов. По данным исследования, представленного во время встречи Европейского общества кардиологов, увлечение фитнесом помогает получить защиту от смерти. При этом конкретная причина не имеет строгих рамок, ведь занятия укрепляют организм в целом. По словам доктора Хесус Петейро, женщинам нужно максимально часто уделять внимание спорту.Медик отмечает, что значительных исследовательских работ в отношении воздействия спорта на состояние здоровья женщин сегодня почти нет. В рамках последнего крупного изыскания участницами стали свыше 4,7 тысячи женщин, возраст которых колебался в границах 50-75 лет. Наблюдение за ними велось на протяжении 5 лет. Врач отмечает, что женщины с нормальной работой сердца вследствие занятий физическими упражнениями имеют низкий риск столкнуться с заболеваниями сосудов.