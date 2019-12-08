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Андрей Шабарин отказался от тренировок с Романом Капаклы из-за плохого самочувствия

Участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Андрей Шабарин просто на просто устал. Его супруга Роза Райсон рассказала, что он отказался категорически от тренировок с Романом Капаклы из-за того, что утомился от физических нагрузок с гантелями и автомобильными покрышками.

Андрей Шабарин отказался от тренировок с Романом Капаклы из-за плохого самочувствия

Совсем недавно Роза очень сильно хотела, чтобы ее муж Андрей Шабарин похудел, ведь так он будет выглядеть стройным и подтянутым. Ко всему подобные нагрузки на организм могут помочь поправить здоровье. В итоге тренером для него решили назначить Романа Капаклы. Однако он настолько загонял своего коллегу по телестройке, что желание заниматься пропало совсем.

Когда Розалия Райсон осознала, что Андрей Шабарин устает от подобного вида тренировок, то она решила сказать ему, чтобы он отказался от интенсивных упражнений. Сам же Роман Капаклы вошел во вкус и хотел сделать из Андрея Шабарина настоящего спортсмена. Как результат, Андрей просто перестал посещать его тренировки.


По словам Розы, Андрей перегорел к спорту и собирается лишь делать пятиминутную зарядку по утрам, а она и не настаивает, чтобы он становился качком. Роза Райсон отметила, что ее супруг Андрей Шабарин может поступать, как ему хочется.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:50

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