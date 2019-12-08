Владимиру Преснякову-старшему подарили часы за 100 000 долларов





По словам Преснякова-старшего, в последнее время он выступает в столичных джазовых клубах, часто путешествует по Европе, а своей основной деятельностью он все еще считает сочинение музыки. «Не могу без работы. Ну и с внуками время провожу, особенно с Артемием. Я с ним хочу отыграться. Тем более, он обещает выбрать в качестве своего любимого инструмента саксофон», - приводит слова музыканта «Собеседник». Рассказал артист и о своих хобби, поскольку журналисты поинтересовались его любовью к футболу.«В футбол играют иногда с артистами в команде. А вот из хобби – люблю часы. Друзьям об этом известно, поэтому они всегда дарят мне хорошие часы. К примеру, самые дорогие в моей коллекции – часы Urwerk, - их мне подарил один приятель на день рождения, а стоят они больше 100 000 долларов», - отметил он. А еще Владимир Пресняков рассказал, что продолжает увлекаться CD-дисками. По словам композитора, ему уже некуда все это складывать, однако его каждый раз все равно «тянет на горбушку» за новой партией.