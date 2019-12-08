Эксперты: Лежачие полицейские вредят состоянию автомобиля





"Лежачие полицейские" существенно снижают скорость движущегося автомобиля. Все же, некоторые участки искусственной дорожной неровности способны нести опасность транспортному средству. Ситуация особенно обостряется при их установке возле опасных зон на асфальтном полотне или перед пешеходными переходами. Светоотражающие элементы быстро стираются, что создает определенные трудности их обнаружения. При неожиданных "прыжках" демпфер автомобильной подвески принимает на себя основной удар, что может со временем привести к поломке.Эксперты рекомендуют снижать скорость перед приближением к ИДН, а при заезде на него - нажать на тормоз для освобождения задних рессор. Более необычным способом является преодоление "лежачего полицейского" по диагонали, но только на свободной дороге. Напоминаем, что с 2021 года в России хотят постепенно вводить "умные" ИДН. Они смогут не только проводить фото- и видеофиксацию нарушений, но также убирать барьер перед движущейся машиной. Если автомобиль не будет превышать скоростной режим, то перед ним не появится преграды.