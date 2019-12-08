Названы лучшие горнолыжные курорты России





Тем, кто планирует встать на лыжи впервые, Ростуризм рекомендует обратить внимание на кемеровский курорт Шерегеш, который изобилует большим количеством учебных трасс и склонов. Более того, неплохим вариантом для новичков станут курорты в Белокурихе и на Эльбрусе. А вот более умелым лыжникам советуют кабардино-балкарский курорт Чегет, который может похвастаться самыми сложными в стране трассами. Хороший опыт предлагают также горнолыжные комплексы в Сахалинской и Мурманской областях.Для семейного отдыха ведомство советует отправиться в Сочи, Манжерок (Алтай) и Архыз (КЧР). При этом специалисты Ростуризма советуют максимально ответственно подходить к решению вопроса о выборе горнолыжного курорта для отдыха с семьей и детьми.