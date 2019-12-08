Составлен ТОП-3 самых популярных авто для каршеринга





Временная аренда автомобилей набирает все больше спроса в российских мегаполисах. Подобная ситуация сложилась в результате того, что каршеринговые компании предлагают бюджетные, но надежные и мощные марки по доступной цене. Первое место среди них занимает корейская Kia Rio. Она пользуется популярностью у отечественных водителей из-за повышенной управляемости, качественной подвески, а также удобного кожаного интерьера. Модель оснащена 1,4-литровым двигателем мощностью в 100 л. с. или мотором с объемом в 1,6 литра и 123 л. с. Приятным дополнением может оказаться и 6-ступенчатая автоматическая КПП.Второе место досталось внедорожнику Renault Kaptur, который отличился качественной ходовой частью, "тележкой" B0 и небольшой стоимостью. Но самым интересным моментом во "французе" является большой выбор трансмиссий. К примеру, бесступенчатый вариатор доступен в автосалонах вместе с 1,6-литровым агрегатом, а обычный "автомат" идет в паре с 2-литровой силовой установкой. Эта машина больше всего подойдет для эксплуатации в зимний период.Классический седан Volkswagen Polo замыкает рейтинг со своей устойчивостью к плохим погодным условиям, минималистичным салоном и сбалансированными моторами. Последние представляют собой 1,6-литровые двигатели с мощностью в 90 или 110 л. с. Малая цена аренды немецкого автомобиля является одним из самых значимых факторов распространенности в каршеринговых компаниях. Модель идеально подходит для использования в городе.