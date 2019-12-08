София Ротару с триумфом выступила на «Песне года»
София Ротару дала концерт в России с триумфом. Певица получила аплодисменты от зрителей после концерта «Песня года», сумев избежать бойкота со стороны посетителей, о чем сильно переживали организаторы мероприятия.
Зрители встретили певицу с большой теплотой. София Ротару выразила публике пожелание счастливо встретить Новый год. Знаменитость сообщила поклонникам, что любит их и сильно скучала по возможности выступить на российской сцене.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев помогли Софии Ротару унести огромное количество цветов, переданных артистке благодарными зрителями. Со сцены певица уходила с выражением счастья на лице. Ранее Филипп Киркоров отметил приветственное отношение к Софии Ротару, встретил коллегу после прибытия для участия в концерте и вручил букет роз.
Зрители встретили певицу с большой теплотой. София Ротару выразила публике пожелание счастливо встретить Новый год. Знаменитость сообщила поклонникам, что любит их и сильно скучала по возможности выступить на российской сцене.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев помогли Софии Ротару унести огромное количество цветов, переданных артистке благодарными зрителями. Со сцены певица уходила с выражением счастья на лице. Ранее Филипп Киркоров отметил приветственное отношение к Софии Ротару, встретил коллегу после прибытия для участия в концерте и вручил букет роз.