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Маленький сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет

Известный российский певец Дмитрия Маликов в январе 2018 года снова стал отцом. Появление в звездном семействе маленького сына Марка стало для всех радостным событием, однако поклонникам ребенка практически не показывали. Недавно же малыш впервые вышел в свет в компании своей старшей сестры Стефании.
Маленький сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет

Стеша, как называет дочь сам Маликов, впервые появилась на публике вместе с маленьким Марком, которому еще не исполнилось и двух лет. Наследники Дмитрия Маликова побывали на торжественном балу в центре российской столицы, где охотно позировали перед объективами фотокамер и общались с другими гостями мероприятия. Вероятнее всего, к первому появлению маленького брата дочь артиста решила подготовиться основательно. Ведь тем же утром в stories на ее страничке в Instagram появилась публикация с подробным рассказом о событии и подготовке к нему. Более того, тогда же Стефания Маликова показала наряды для бала.

Сама она для этого выхода нарядилась в черный костюм с белой рубахой, а вот на малыше была надета серая кофта с черными брюками и белой рубашкой.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:01

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