«У меня давно не было секса»: Анна Ардова откровенно рассказала о личной жизни





Два года тому назад актриса потеряла близкого ей человека: ее супруг Александр Шаврин после продолжительной борьбы с онкологией скончался на 58-м году жизни. Пережив эту личную трагедию, артистка не торопилась с новыми романами, а позднее появились слухи о ее отношениях с актером Максимом Дроздом, который выступил в качестве партнера по сцене в постановке «Женатый, но живой». Позднее, впрочем, эти слухи были опровергнуты. Ведущий поинтересовался, может ли йога, которой в последнее время всерьез увлекается Ардова, заменить интимную жизнь. «Я даже не знаю, у меня давно не было секса, поэтому вспомнить тяжело. Я без этого спокойно уже больше года живу», - ответила актриса.Анна Ардова также отметила, что некоторые люди порой ошибочно принимают проявление глубоких чувств за обычное желание. «Когда человек думает, что если его хотят, то он нужен – это неправильно, ведь это своего рода замена любви», - подчеркнула она.