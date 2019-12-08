Медики назвали полезные свойства чая с мятой





Чай из мяты помогает избавляться от лишних килограммов. «Секрет» кроется в эфирных маслах в растении, которые способствуют притуплению чувства голода. Напиток является средством для устранения желудочных расстройств, в частности при диарее и метеоризме. Также мятный чай обладает успокаивающим свойством за счет седативного и спазмолитического эффектов. Медики советуют выпивать одну чашку напитка в день, чего будет достаточно для нормализации эмоционального состояния после стресса или тяжелого трудового дня.Напиток с листьями мяты является диетическим, ведь в 100 граммах содержится всего 5 ккал. Также мятный чай обогащает организм множеством полезных витаминов и микроэлементов, что особенно важно в сезон наступления холодов.