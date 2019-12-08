Названы самые популярные автомобильные марки в России





Традиционно самой популярной среди российских покупателей маркой остается отечественная Lada – в ноябре дилеры АвтоВАЗа реализовали 31 217 экземпляров автомобилей марки. Далее следует южнокорейский производитель Kia с показателем в 19 612 продаж. Замыкает тройку лидеров еще один представитель корейского автопрома – компания Hyundai, - сумевшая продать россиянам за отчетный период 16 314 авто. Суммарно на долю трех самых популярных марок приходится свыше 40% от общего объема внутреннего российского рынка, подчеркивают аналитики.В число лидеров попали также французская марка Renault (12 833) и немецкий концерн Volkswagen (9 160). Во второй пятерке называются Skoda (9 050), японская Toyota (8 806), российский ГАЗ (6 309), а также еще два представителя Японии – Nissan и Mitsubishi с результатами в 5 113 и 4 124 продаж соответственно.