Российский «МиГ» работает над скоростными боевыми беспилотниками





«Корпорация ведет работу по созданию современных авиакомплексов на основе скоростных БПЛА. Предполагается, что создаваемые образцы техники будут демонстрировать высокий потенциал в бою и могут быть использованы в рамках единой системы не только с истребителями нового поколения, но и с рядом других авиакомплексов», - отмечается в тексте сообщения пресс-службы предприятия.Также отмечается, что флагманский самолет корпорации – МиГ-35, - на данный момент выпускается в интересах российского оборонного ведомства и в рамках исполнения контракта, который был заключен еще во время проведения форума «Армия» в 2018 году.