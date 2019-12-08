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Российский «МиГ» работает над скоростными боевыми беспилотниками

Российская корпорация «МиГ» ведет разработку новых скоростных боевых БПЛА. Сообщается, что такие беспилотники смогут вести работу в рамках единой информационной системы с новейшими истребителями МиГ-35 и иными воздушными судами.
Российский «МиГ» работает над скоростными боевыми беспилотниками

«Корпорация ведет работу по созданию современных авиакомплексов на основе скоростных БПЛА. Предполагается, что создаваемые образцы техники будут демонстрировать высокий потенциал в бою и могут быть использованы в рамках единой системы не только с истребителями нового поколения, но и с рядом других авиакомплексов», - отмечается в тексте сообщения пресс-службы предприятия.

Также отмечается, что флагманский самолет корпорации – МиГ-35, - на данный момент выпускается в интересах российского оборонного ведомства и в рамках исполнения контракта, который был заключен еще во время проведения форума «Армия» в 2018 году.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:22

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