Юлия Снигирь опубликовала фото без макияжа
Юлия Снигирь разместила на своей странице в Instagram фото без макияжа. Актриса предпочитает не рассказывать поклонникам о личной жизни, а на страницах в соцсетях чаще всего размещает кадры с публичных мероприятий либо фотосессий.
Юлия Снигирь разместила новое фото, на котором запечатлена без макияжа. В комментарии она отметила, что утром выпивает 2 стакана теплой воды с лимонным соком, затем проводит порядка получаса на эллиптическом тренажере, съедает овсяную кашу и смотрит выпуск «Утреннего шоу». Подписчики актрисы выразили восхищение внешностью знаменитости и оставили множество комплиментов.
Юлию Снигирь назвали загадочной и красивой, свежей, а также похвалили за поддержание здоровья. Актриса развивает отношения с Евгением Цыгановым, от которого родила сына. Пара вместе больше 3-х лет, однако не вступила в официальный брак.
Юлия Снигирь разместила новое фото, на котором запечатлена без макияжа. В комментарии она отметила, что утром выпивает 2 стакана теплой воды с лимонным соком, затем проводит порядка получаса на эллиптическом тренажере, съедает овсяную кашу и смотрит выпуск «Утреннего шоу». Подписчики актрисы выразили восхищение внешностью знаменитости и оставили множество комплиментов.
Юлию Снигирь назвали загадочной и красивой, свежей, а также похвалили за поддержание здоровья. Актриса развивает отношения с Евгением Цыгановым, от которого родила сына. Пара вместе больше 3-х лет, однако не вступила в официальный брак.