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Телеведущий Андрей Чуев с женой готовятся к отъезду в США

Телеведущий Андрей Чуев вместе с женой Викторией намерен отправиться в путешествие в США. Влюбленные уже получили разрешение посольства страны, они надеются, что это будет весело и запомнится им надолго.
Телеведущий Андрей Чуев с женой готовятся к отъезду в США

Телеведущий и экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев вместе с женой Викторией собрались в турне по самым жарким штатам Америки. В Instagram влюбленные опубликовали видео, где поделились своей радостью - они отправились в Варшаву, где получили визы для въезда в США, выдало их посольство Польши. Виктория Чуева отметила, что они обязательно отправятся в Майами и на Гавайи, а также посетят парк Уолта Диснея, где Андрей Чуев прежде бывал. Для девушки, по ее словам, это будет увлекательное путешествие, она сможет осуществить еще одну свою мечту.

Андрей Чуев не в первый раз отправляется за границу, когда в России зима. В позапрошлом году пара побывала в Дубае, а в прошлом - в Сигапуре. Виктория Чуева отмечает, что ей нравится встречать свой день рождения в разных странах, так она может осуществить свои мечты. Не так давно, как сообщали сами супруги, они обратились в клинику, где им посоветовали провести девушке операцию. Виктории Чуевой ставили диагноз "бесплодие", но затем предложили улучшить проходимость маточных труб. Не исключено, что из путешествия влюбленные вернутся уже втроем.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:06

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