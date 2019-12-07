Врачи рассказали об опасности папиллом для здоровья человека





По словам экспертов, размеры папиллом чаще всего колеблется в пределах 1-3 миллиметров. Эти образования имеют относительно мягкую структуру, а по форме чем-то напоминают сосок. Именно такие папилломы часто заставляют людей задуматься о своем здоровье. Однако, по словам опытных дерматологов-онкологов, подобные образования являются единственными, которые на практике удаляются без проведения гистологического анализа. «С точки зрения онкологии они никакой опасности не представляют», - утверждает кандидат медицинских наук, опытный российский дерматоонколог Дмитрий Бейнусов.По словам специалиста, причиной появления образований телесного цвета является вирус папилломы человека или попросту ВПЧ шестого и 11-го типов. Кроме того, возникновению папиллом может предшествовать нарушение обмена жиров и углеродов в организме, повышение уровня глюкозы или набор лишнего веса. Медики утверждают, что у большинства людей папиллома может пройти сама по себе, достаточно лишь придерживаться здорового образа жизни. Что касается более плотных папиллом темного цвета, то их появление носит возрастной характер, также их причинами могут быть наследственные факторы или чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения от солнечного света.