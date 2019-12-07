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Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова заявила, что будет воспитывать ребенка от Захара Саленко одна

Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова продолжает уверенно настаивать на том, что беременна от Захара Саленко. Не так давно участник реалити-шоу напился и изменил с ней своей избраннице Яне Шафеевой. Брюнетка простила возлюбленного и сейчас они пытаются наладить свои отношения, а брошенная соперница заявляет, что ждет ребенка и будет воспитывать его одна.
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова заявила, что будет воспитывать ребенка от Захара Саленко одна

В конце ноября экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова заявила, что ждет ребенка от Захара Саленко. До этого молодой человек признался, что между ними действительно была интимная связь, но он сожалеет. Проектанту удалось убедить возлюбленную в лице Яны Шафеевой и пара решила наладить отношения. Тем не менее, звезда реалити не успокоилась и доказала, что она не врет с помощью снимков УЗИ, где виден плод.

Позже Анастасия Коткова и вовсе ушла в монастырь, а теперь написала в Instagram, что намерена воспитывать будущего малыша одна. На вопросы фолловеров брюнетка ответила, что отцом ребенка может быть только Захар Саленко, ведь других вариантов нет. Предъявлять ему что-то девушка не собирается, ребенка будет растить без отца. Родители проектанта тоже не знают, что станут дедушкой и бабушкой, но, видимо, Захара Саленко это не тревожит.

Анастасия Коткова отметила, что "хайп закончился", впереди ее ждет счастливая, долгая жизнь. По поводу Захара Саленко девушка отвечает, что он может делать, что хочет, ей до этого совершенно нет никакого дела.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:00

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