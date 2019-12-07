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2020 год будет трудным: Астролог дала тревожный прогноз на високосный год

Наступающий год, как известно, принесет 366 дней вместо привычных 365, а это значит, что он будет високосным. А это само по себе является поводом для тревог. А, по словам астролога Любови Калиновской, в предстоящем году россиян ожидает не только лишний день, но еще и большое количество рисков и сложностей.
2020 год будет трудным: Астролог дала тревожный прогноз на високосный год

По словам специалиста, в 2020 году лучше подумать о сохранении того, что есть, не стараясь резко изменить свою жизнь. Главная же опасность заключается в «буре эмоций», которая может захлестнуть многих людей, затуманив из разум. «В следующем году на Земле будут бушевать сложные астрологические энергии. В этом году очень нежелательно расторгать брак или заключать его. Лучше всего, сконцентрировать свое внимание, чтобы сохранить то, что вы имеете на данный момент. Если же пара захочет оформить отношения, то это решение будет принято под воздействием эмоций, а не логики», - приводит ее слова радио «Спутник».

А вот основным виновником возможных неприятностей в новом году астролог винит Красную планету. «2020 – год Марса, то есть воинствующий год. Энергии на планете будут очень тяжелыми и довольно агрессивными. Многие люди под воздействием подобной энергетики начинают вести себя не очень корректно, причем, не только по отношению к окружающим, но и к себе самим. Люди, подвластные эмоциям, рискуют совершить массу ошибочных действий», - подытожила эксперт.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:10

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