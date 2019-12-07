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Участники проекта "Дом-2" Юля Щеглова и Игорь Русанов подрались из-за шуток о свадьбе

Участники проекта "Дом-2" Юля Щеглова и Игорь Русанов во время романтического свидания снова не смогли найти общий язык. Влюбленные устроили потасовку и подрались из-за шуток о свадьбе.
Участники проекта "Дом-2" Юля Щеглова и Игорь Русанов подрались из-за шуток о свадьбе

Звезда проекта "Дом-2" Юля Щеглова не скрывает, что ей было очень хорошо с Игорем Русановым, хотя отношения между молодыми людьми нельзя назвать идеальными. Ссоры между ними зачастую доходят до драк, как это произошло и недавно после воссоединения молодых людей. Юлия Щеглова рассказала, что ушла от возлюбленного только по одной причине - он сказал, что не хочет на ней жениться. До этого отношения развивались идеально, и брюнетка стала мечтать о роскошной свадьбе, но проектант напился, а на следующий день пришел к избраннице в невменяемом состоянии.

Юлия Щеглова попросила его пойти поспать, чтобы Игорь Русанов пришел в себя, но в ответ услышала, что она - не жена, и мужчина вообще на ней жениться не хочет. Звезда реалити обиделась и пара распалась, правда ненадолго. Недавно Игорь Русанов извинился перед возлюбленной, они все уладили. Молодой человек даже устроил романтическое свидание для избранницы в виде шуточной свадьбы. Тем не менее, он снова все испортил, отмечает звезда реалити-шоу.

По словам Юлии Щегловой, в этот раз Игорь Русанов пошутил, что не будет надевать ей на палец кольцо, якобы "вдруг сбудется". Это сильно задело девушку, влюбленные снова стали ссориться, а затем и вовсе подрались. На данный момент, добавила Щеглова, она не думает о свадьбе, так как молодой человек должен осознать свои ошибки. Она считает, что такими серьезными вещами нельзя шутить, только когда Игорь Русанов поймет это, изменится и сам захочет жениться на избраннице, она вернется к мысли о предстоящей свадьбе. Пока, считает Юлия Щеглова, избранник понимает все только тогда, когда она уходит от него.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:45

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