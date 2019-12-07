Звезду проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель снова раскритиковали за воспитание маленькой дочери Василисы





Поклонники заметили, что Ольга Рапунцель совсем не приучает маленькую дочь Василису к столовым приборам. Девочка не только ест на кровати, но и берет еду прямо руками, у нее нет столика и стульчика для кормления. Об этом Рапунцель-старшей писали уже неоднократно, но она никак не реагирует на замечания в свою сторону.Также фолловеры отметили, что Дмитрий Дмитренко во время ссор произносит матерные слова в присутствии маленькой дочери, что также недопустимо. Стоит отметить, что на все замечания, даже со стороны коллег по реалити-шоу, Рапунцель реагирует достаточно агрессивно, при этом и сама успевает затевать конфликты, когда ей что-то не нравится.