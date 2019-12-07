Терапевт назвала горизонтальные роды частой причиной проблем с позвоночником





Терапевт подчеркнула схожесть людей с животным. Голова плода стремится вниз при рождении, но в случае горизонтального расположения женщины вынуждена двигаться параллельно земле и отчасти искусственно. В итоге причиняется высокая нагрузка на кости шейного отделения и черепа. Неверное распределение сил гравитации провоцирует дополнительные травмы. В подобных условиях родовспоможение имеет шанс привести к подвывиху 1-го шейного позвонка.Дети не могут удержать головку вертикально. В итоге формируется нарушение в связях ЦНС и остального тела. При этом регистрируется снижение уровня кровоснабжения мозга, что провоцирует замедление развития малыша и появление проблем со здоровьем. При этом сегодня уже появляются роддомы с вертикальным родовспоможением. Горяйнова отметила, что поясничный отдел хребта вынужден справляться с ключевой нагрузкой в период физических тренировок.Согласно информации Минздрава России, в течение 2018 года болезни с органами дыхания оказались наиболее распространены среди младенцев. На 2-м месте оказались разного рода состояния, появляющиеся в перинатальный период. При этом родовые травмы и врождённые аномалии были выявлены 411 тысяч раз.