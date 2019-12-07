Федор Бондарчук уже в третий раз вышел в свет без Паулины Андреевой





Звездная пара уже действительно давно не появлялась на публике вместе. К примеру, в этот раз Бондарчук сам пришел на премьерный показ киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который Примадонна взялась представлять гостям лично. Впрочем, «публичное одиночество» режиссера началось еще до того, как пара связала себя узами брака. Так, он был замечен без Паулины Андреевой на «свадьбе года» между Ксенией Собчак и Константина Богомолова. Позднее актриса не пришла поддержать новоиспеченного супруга на церемонию вручения премии «ТЭФИ», где он сумел получить заветную награду в качестве лучшего интервьюера. Более того, сам Бондарчук утверждал, что ждал побед в премии полтора десятка лет.Теперь режиссера заметили без молодой супруги на публике снова. Он в одиночестве прошелся по красной дорожке, не став комментировать причины отсутствия жены. При этом в день премьеры Андреева точно не была занята в театре, поскольку на эту дату спектаклей с ее участием в расписании не было.