Телеведущая Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур сыграют свадьбу летом 2020 года





Телеведущая Юлия Ефременкова на днях обрадовала поклонников новостью о том, что Мондезир Свет-Амур сделал ей предложение руки и сердца, девушка не думала и сразу согласилась. Теперь ребята организовали вечеринку в честь помолвки и огласили дату свадьбы. Торжество решили провести летом 2020 года.Поклонники уже предостерегли Юлию Ефременкову и Мондезира Свет-Амура от такого выбора, ведь следующий год будет високосным, а значит брак - неудачным. Тем не менее, влюбленных это совсем не волнует, менять планы они не намерены.