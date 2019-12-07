Телеведущая Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур сыграют свадьбу летом 2020 года
Телеведущая Юлия Ефременкова и участник проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур только недавно рассказали о помолвке. Молодой человек сделал избраннице предложение на концерте Ольги Бузовой, а теперь пара определилась и с датой предстоящей свадьбы. Торжество назначили на лето 2020 года.
Телеведущая Юлия Ефременкова на днях обрадовала поклонников новостью о том, что Мондезир Свет-Амур сделал ей предложение руки и сердца, девушка не думала и сразу согласилась. Теперь ребята организовали вечеринку в честь помолвки и огласили дату свадьбы. Торжество решили провести летом 2020 года.
Поклонники уже предостерегли Юлию Ефременкову и Мондезира Свет-Амура от такого выбора, ведь следующий год будет високосным, а значит брак - неудачным. Тем не менее, влюбленных это совсем не волнует, менять планы они не намерены.
Телеведущая Юлия Ефременкова на днях обрадовала поклонников новостью о том, что Мондезир Свет-Амур сделал ей предложение руки и сердца, девушка не думала и сразу согласилась. Теперь ребята организовали вечеринку в честь помолвки и огласили дату свадьбы. Торжество решили провести летом 2020 года.
Поклонники уже предостерегли Юлию Ефременкову и Мондезира Свет-Амура от такого выбора, ведь следующий год будет високосным, а значит брак - неудачным. Тем не менее, влюбленных это совсем не волнует, менять планы они не намерены.